В Кемерове оштрафовали молодых людей за разбитое окно в подъезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности двух молодых людей, которые разбили окно в подъезде и перевернули мусорную урну в Ленинском районе. Информация об этом появилась в соцсетях, сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались 18-летний и 23-летний горожане.Они рассказали полицейским, что разбили окно и перевернули урну, так как разозлись на знакомого, который не открыл им дверь.

Полицейские составили на них протоколы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Суд назначил им штрафы по 500 рублей каждому. Кроме того, управляющая компания может подать в суд на возмещение ущерба.

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