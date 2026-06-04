В Кемерове полицейские задержали вора, который украл технику из машины. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Кемерова обратилась 22-летняя жительница. Она рассказала, что у нее украли автомагнитолу и видеорегистратор из автомобиля. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские провели расследование и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник заметил во дворе дома незапертую машину «Дацун Ми-ДО». Он проник в салон и украл автомагнитолу и видеорегистратор. Мужчина планировал сдать украденное в комиссионный магазин, но не успел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские изъяли украденное имущество и вернули его законной владелице.

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