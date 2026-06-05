Кузбасс и Калининградская область построят «Культурный мост»

Илья Середюк и Алексей Беспрозванных обсудили проект «Культурный мост: Кузбасс - Балтика».

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Они обсудили проект «Культурный мост: Кузбасс - Балтика», направленного на развитие связи между регионами в сфере искусства, креативных индустрий и туризма.

Илья Середюк отметил, что объединяют усилия, чтобы дать новый импульс развитию территорий и продемонстрировать миру уникальность Кузбасса и Калининградской области. Регионы входят в число четырех, где при поддержке президента Владимира Путина создаются культурные кластеры. Такое сотрудничество позволит эффективно использовать ресурсы для подготовки профессионалов в сфере культуры.

На встрече участники определили главные направления для дальнейшего сотрудничества и развития межрегиональных связей. В первую очередь, они решили обмениваться методиками, которые уже доказали свою эффективность в реализации общественно значимых инициатив.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.