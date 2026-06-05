В Кузбассе будет создан новый центр единоборств.

В Междуреченске, в строящемся ЖК «Межгорье», при поддержке ВЭБ.РФ появится новый центр единоборств. Открытие станет частью соглашения о сотрудничестве, подписанного на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатором Кузбасса Ильей Середюком и первым заместителем председателя ВЭБ.РФ Николаем Цехомским.

Илья Середюк подчеркнул, что в Междуреченске появится новая спортивная база. Занятия в ней будут бесплатными. На региональном уровне это соглашение улучшит выявление, поддержку и развитие юных талантов. Глава региона отметил, что укрепляют спортивный фундамент Кузбасса и делают здоровый образ жизни доступным. Эта работа будет продолжена.

Подписанное соглашение поможет расширить сеть профильных школ, секций и клубов, сделать спорт доступнее для юных кузбассовцев. А также создаст дополнительные возможности для развития детского спорта.

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