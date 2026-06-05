В производство детского питания в Кузбассе инвестируют 1,6 млрд рублей

В производство детского питания в Кузбассе компания «Логика молока» инвестирует 1,6 млрд рублей.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев на ПМЭФ-2026 договорились о сотрудничестве. Соглашение предусматривает модернизацию завода и увеличение продукции детского питания на Молочном комбинате «Кемеровский».

Илья Середюк отметил, что инвестор выделит 1,6 миллиарда рублей на модернизацию Кемеровского молочного комбината. Это позволит увеличить его мощность почти вдвое. Будут созданы новые рабочие места, установлено современное оборудование и построен новый склад.

Ключевым условием является использование сырья от кузбасских аграриев. Сейчас комбинат уже закупает 85% молока напрямую у девяти хозяйств региона. Илья Середюк уточнил, что задача - увеличить эту цифру.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.