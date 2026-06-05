В Кузбассе оштрафовали лишенного прав мотоциклиста

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком экипаж ДПС остановил мотоцикл «Рэйсер». У водителя не было при себе водительского удостоверения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Проверка по базам данных показала, что 31-летний мужчина ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Водителя отстранили от управления, мотоцикл отправили на спецстоянку, а нарушителя задержали. Суд оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.

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