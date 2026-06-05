В Кемерове временно отключат светофор на одной из улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня с 09.00 до 12.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 68 в Кемерове не будет работать светофор. Об этом сообщает администрация города.

Это связано с ремонтом, который проводят специалисты АО «Кемеровская горэлектросеть». Водителям следует соблюдать правила проезда через нерегулируемые пешеходные переходы.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.