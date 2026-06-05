В Новокузнецком округе начался ремонт дорог. Фото: соцсети Андрея Шарнина.

В Новокузнецком муниципальном округе начался ремонт дорог по программе областной субсидии. Об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.

Здесь обновят три объекта: автомобильную дорогу в Загорском от границы поселка по улице Школьная, разворотную площадку в Загорском (второй этап) и подъезд к поселку Сметанино.

Глава округа отметил, что в этом году на ремонт дорог местного значения в регионе выделили 2,484 млрд рублей по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». Субсидии получили 30 муниципальных образований.

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