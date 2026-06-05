Нарушения на стройке в Кемерове устранены после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Кузбасса.

Прокуратура Ленинского района Кемерова при проверке обнаружила нарушения градостроительных норм на стройке многоквартирного дома на Московском проспекте. Объект возводит специализированный застройщик. Об этом сообщает прокуратура региона.

Оказалось, что ограждение площадки было в ненадлежащем состоянии. Некоторые элементы рабочих конструкций и материалы вылетали за ее пределы. Поскольку стройка велась рядом с жилым домом, это угрожало безопасности людей.

После представления прокурора организация устранила нарушения и усилила контроль за работами на объекте.

Фото: прокуратура Кузбасса.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.