Новокузнечанин нашел в гараже бронебойный снаряд. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Новокузнецке специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Рубеж» Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный жителем в гараже. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Мужчина рассказал, что во время разбора вещей в купленном гараже нашел неизвестный предмет, похожий на снаряд. На место срочно прибыли саперы Росгвардии. Они выяснили, что это 40-мм бронебойный снаряд без взрывчатых веществ, который не представляет опасности.

Найденный снаряд передали правоохранителям для дальнейшего расследования.

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