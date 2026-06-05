Скрин видео: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке ремонтируют мемориальный комплекс «50 лет образования СССР». Об этом сообщил глава города Денис Ильин в соцсетях.

Подрядчики уже приступили к работам. С бетонных «лепестков» убрали старую штукатурку, очистили поверхности моечными аппаратами. Теперь готовятся к отделке.

Глава города отметил, что пьедестал очистили от мусора и грязи, а штукатурку восстанавливают. С внутренней стороны бетонного ограждения цветника выбрали грунт для гидроизоляции.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.