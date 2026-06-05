В Новокузнецком округе змея укусила 8-летнего мальчика

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Новокузнецкая бригада скорой помощи помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Инцидент произошел в поселке Загадное. Ребенок играл во дворе, когда на него напала гадюка. Медики оказали мальчику первую помощь и доставили его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского. Сейчас он проходит лечение.

Минздрав Кузбасса напоминает родителям: не разрешайте детям трогать, ловить или дергать змей. Даже если они кажутся безобидными или неподвижными. Лучше отойти на безопасное расстояние. Если ребенок все же получил укус, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

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