В Кузбассе спасатели помогли мужчине, упавшему в яму

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кемеровскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Междуреченске за гаражами мужчина упал в яму. Требовалась помощь спасателей. Об этом рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Спасатели из Междуреченского отряда прибыли на место, использовали инструмент и вытащили пострадавшего. Затем передали его медикам.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.