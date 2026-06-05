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НовостиЧто происходит5 июня 2026 5:09

В Кузбассе спасатели помогли мужчине, упавшему в яму

Спасатели Междуреченска вытащили мужчину из ямы за гаражами
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кемеровскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Междуреченске за гаражами мужчина упал в яму. Требовалась помощь спасателей. Об этом рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Спасатели из Междуреченского отряда прибыли на место, использовали инструмент и вытащили пострадавшего. Затем передали его медикам.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.