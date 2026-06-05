Движение трамваев до Депо № 1 в Новокузнецке приостановят с 8 июня

Фото: Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

В Новокузнецке трамвайное движение до Депо №1 будет приостановлено. Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка.

Из-за ремонта и замены труб систем отопления и водоснабжения на перекрестке проспекта Строителей и Театрального проезда временно демонтируют часть трамвайных путей. Это будет сделано на выезде на улицы Рудокопровая и Площадь Победы.

Трамваи перестанут ходить в сторону Депо №1 с 8 июня 2026 года до завершения работ. На улице Рудокопровой временно не будут работать остановки.

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