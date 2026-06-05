Кузбассовца осудят за порнографию в мессенджере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против 22-летнего жителя поселка Щебзавод. Его обвиняют в распространении порнографических материалов и нарушении частной жизни. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, в 2025 году мужчина создал и администрировал публичный канал в мессенджере. Там он публиковал фотографии и видео, включая порнографические материалы и снимок женщины. Это нарушило право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, а также личную тайну.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции Кузбасса. Следствие собрало доказательства, дело направлено в суд.

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