В Кузбассе осудили жителя Томска, совершившего смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Топках вынесен приговор 52-летнему жителю Томска, совершившему ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, в сентябре 2024 года водитель автомобиля «Лексус RX 350» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Rav4». В аварии погиб 34-летний водитель «Тойоты», а пассажиры обеих машин получили травмы.

Водитель «Лексуса» вину не признал. Ему назначили три года колонии-поселения и на два года лишили права управлять транспортом. Кроме того, он обязан возместить моральный и материальный ущерб в размере 2,2 миллиона рублей.

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