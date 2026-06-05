Середюк: в Новокузнецке пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Новокузнецке состоятся всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с гендиректором ООО «Газпромтрансгаз» Владиславом Бородиным.

Они договорились о проведении 14-х всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту среди газовиков в Новокузнецке 23 июня.

Илья Середюк отметил, что эти корпоративные соревнования важны для всех. Они помогут укрепить безопасность промышленных объектов и станут примером здорового образа жизни для кузбассцев.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.