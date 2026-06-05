В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны с бассейнами. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске судебные приставы приостановили работу двух саун, где были бассейны. Одна из них принадлежала местному предпринимателю, другая - ООО. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Работа объектов запрещена до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительных норм, которые создают угрозу жизни и здоровью.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.