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НовостиОбщество5 июня 2026 6:23

В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны с бассейнами

В Прокопьевске судебные приставы запретили работу двух саун с бассейнами
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны с бассейнами.

В Кузбассе судебные приставы закрыли две сауны с бассейнами.

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске судебные приставы приостановили работу двух саун, где были бассейны. Одна из них принадлежала местному предпринимателю, другая - ООО. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Работа объектов запрещена до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительных норм, которые создают угрозу жизни и здоровью.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.