Кузбассовец получил условный срок за кражу электричества на 7 млн рублей

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Кемеровский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который организовал в своем гараже майнинг-ферму за счет энергетиков. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В течение трех с лишним лет, с декабря 2021-го по апрель 2025 года, мужчина незаконно потреблял электричество, обманывая поставщиков. Чтобы скрыть огромные расходы энергии, он установил модифицированный прибор учета и передавал в «Кузбассэнергосбыт» недостоверные данные. Вся эта энергия питала семь ASIC-майнеров. В результате филиалу энергетикам был причинен ущерб на сумму 6 964 670 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, с осужденного взыскали всю сумму причиненного ущерба.

Приговор еще не вступил в силу.

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