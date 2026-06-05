За сутки в Кузбассе произошло 27 пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 4 по 5 июня в Кузбассе произошло 27 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Куйбышевском районе Новокузнецка на улице Топкинской загорелся жилой дом площадью 48 квадратных метров. На место прибыли 16 спасателей и 4 машины. В Осинниках на улице Первогорная загорелся цех площадью 135 квадратных метров. На место прибыли 10 человек и 3 единицы техники.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 6 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.