За сутки в Кузбассе поймали 27 нетрезвых водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 4 июня произошло 712 нарушений ПДД. Из них 34 совершили пешеходы, 678 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 27 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 56 фактов управления транспортным средством без прав, 24 выезда на встречную полосу и 22 случая нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 45 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 11 нарушений проезда перекрестков, 4 проезда на запрещающий сигнал светофора и 39 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 13 ДТП, в которых 1 человек погиб, 16 - травмированы.

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