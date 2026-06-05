Дизайнер отсудила 140 тысяч рублей у новокузнецкого ресторана-караоке

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Новоильинский районный суд Новокузнецка поставил точку в споре между местным дизайнером и ООО «Застава». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Стороны заключили договор на разработку дизайн-проекта для ресторана-караоке площадью 300 «квадратов» стоимостью 300 тысяч рублей. Дизайнер выполнила работу в полном объеме, и к качеству претензий у заказчика не возникло - более того, заведение успешно открылось в декабре 2025 года, используя предложенные интерьерные решения. Однако полностью оплатить услуги заказчики не поспешили, оставив долг в 140 тысяч рублей.

Суд признал требования истца обоснованными и обязал компанию выплатить не только остаток гонорара, но и проценты за пользование чужими деньгами.

Решение пока не вступило в законную силу.

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