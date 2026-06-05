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НовостиЧто происходит5 июня 2026 6:56

В Новокузнецке задержали мужчину, угрожавшего незнакомке возле магазина

После конфликта у магазина в Новокузнецке задержали мужчину, угрожавшего женщине
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке задержали мужчину, угрожавшего незнакомке возле магазина.

В Новокузнецке задержали мужчину, угрожавшего незнакомке возле магазина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал физической расправой незнакомой женщине во время конфликта. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью росгвардейцы получили сообщение о нарушении на улице Обнорского. Прибыв к магазину, они встретили 31-летнюю жительницу, которая рассказала, что между ней и незнакомым мужчиной произошел словесный конфликт после выхода из магазина. В ходе ссоры он угрожал ей, из-за чего женщина испугалась и обратилась за помощью.

По описанию нарушителя росгвардейцы задержали его неподалеку от места инцидента. Им оказался 30-летний житель. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.