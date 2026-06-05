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НовостиЧто происходит5 июня 2026 7:07

В Новокузнецке задержали мужчину, избившего сожительницу

В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину за избиение сожительницы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке задержали мужчину, избившего сожительницу.

В Новокузнецке задержали мужчину, избившего сожительницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес удары сожительнице. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью росгвардейцы приехали на вызов в многоквартирный дом в 13-м микрорайоне. На месте они нашли 45-летнюю женщину, которая указала на нападавшего. 45-летнего нетрезвого мужчину задержали на месте.

Предварительно установлено, что пьяный мужчина вернулся домой и поссорился с сожительницей. Во время конфликта он ударил ее по лицу несколько раз. После этого женщина обратилась к правоохранителям.

Задержанный, который уже имел проблемы с законом, не стал объяснять, почему он это сделал. Росгвардейцы передали его сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.