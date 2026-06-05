В Новокузнецке задержали мужчину, избившего сожительницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес удары сожительнице. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью росгвардейцы приехали на вызов в многоквартирный дом в 13-м микрорайоне. На месте они нашли 45-летнюю женщину, которая указала на нападавшего. 45-летнего нетрезвого мужчину задержали на месте.

Предварительно установлено, что пьяный мужчина вернулся домой и поссорился с сожительницей. Во время конфликта он ударил ее по лицу несколько раз. После этого женщина обратилась к правоохранителям.

Задержанный, который уже имел проблемы с законом, не стал объяснять, почему он это сделал. Росгвардейцы передали его сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

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