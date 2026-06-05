В Кузбассе снизились цены на большинство социально значимых товаров

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Кемеровостат подвел итоги недельного мониторинга цен на продукты питания в регионе по состоянию на 1 июня.

Согласно данным, список подешевевших товаров оказался длиннее перечня подорожавших. Больше всего за неделю цены упали на куриные яйца (-4,9%) - теперь десяток в среднем стоит 91,22 рубля. Также подешевели овощи, молочные продукты и консервы.

Тем временем лидерство по росту цен удерживает репчатый лук, подорожавший на 3,4% (до 41,39 рубля за килограмм). Также прибавили в цене сахар, картофель, черный чай и пшено.

Несмотря на сезонные колебания, эксперты отмечают положительную динамику: доступнее стали практически вся «молочка» и товары для детского питания.

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