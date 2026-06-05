Дмитрий Анисимов вручил городские награды специалистам соцзащиты

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове отметили 35-летие социальной службы России. Мэр Дмитрий Анисимов лично поздравил специалистов и вручил награды лучшим в профессии.

Сегодня в городской системе соцзащиты работают более 800 человек, из которых 500 - это социальные работники, ежедневно помогающие кемеровчанам. Примечательно, что каждый пятый сотрудник посвятил этой сфере более 20 лет.

Глава города подчеркнул, что работа в соцзащите требует не только знаний медицины и психологии, но и огромной душевной щедрости.

Особое внимание сейчас уделяется поддержке семей участников СВО.

«Все, что вы делаете, заслуживает низкого поклона», - отметил мэр, пожелав медикам и соцработникам здоровья и удачи.

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