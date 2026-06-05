Люпины и васильки вне закона: в Кузбассе определили перечень опасных сорняков

Фото: архив "КП". Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Кузбасса утвердило официальный список чужеродных растений, которые необходимо уничтожать при обнаружении. Постановление опубликовано в электронном бюллетене.

В перечень попали 15 видов, среди которых оказались не только привычные сорняки, но и популярные у садоводов цветы - например, люпин и луговой василек. Также в списке числится ясенелистный клен, с которым активно борются экологи.

Полный перечень растений, подлежащих уничтожению: - болиголов пятнистый (Conium maculatum); - василек луговой (Centaurea jacea); - золотарник канадский (Solidago canadensis) и золотарник гигантский (Solidago gigantea); - куриное просо (ежовник обыкновенный) (Echinochloa crus-galli); - клен ясенелистный (Acer negundo); - латук компасный (Lactuca serriola); - люпин многолистный (Lupinus polyphyllus); - мелколепестник канадский (Erigeron canadensis); - недотрога железконосная (Impatiens glandulifera); - пастернак посевной (Pastinaca sativa); - подмаренник цепкий (Galium aparine); - подорожник ланцетный (Plantago lanceolata); - элодея канадская (Elodea canadensis); - эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata); - ячмень гривастый (Hordeum jubatum).

Важное уточнение: правила борьбы с этими растениями на особо охраняемых природных территориях регулируются отдельно федеральным законодательством.

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