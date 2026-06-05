В кемеровском районе Ягуновский на сутки закроют движение

Фото: администрация Кемерова.

В жилом районе Ягуновский на два дня изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в администрации Кемерова.

С 08.00 субботы, 6 июня, до 08.00 воскресенья, 7 июня, будет полностью закрыт проезд по улице Белозерной на пересечении с улицей Масальской. Ограничения вводятся из-за замены водопропускной трубы в районе домов №19 и №34.

Фото: администрация Кемерова.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты, ориентироваться на временные дорожные знаки и использовать альтернативные пути объезда.

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