Первые летние выходные в Кузбассе будут жаркими

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе установилась по-настоящему знойная погода. По прогнозам синоптиков, к первым выходным июня температура воздуха в регионе поднимется до +29…+34 градусов.

Из-за слабого ветра в области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Специалисты предупреждают о высоком уровне пожароопасности: разводить костры в лесах, полях и на дачных участках категорически запрещено.

В субботу и воскресенье осадков не ожидается, утром возможна легкая дымка. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, а в горах будет прохладнее - до +6 градусов.

По прогнозу ведущего синоптика новокузнецкой гидрометобсерватории Елены Поскребышевой, такой жаркий антициклон задержится в Сибири минимум до середины следующей недели.

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