Кузбассовец протаранил автосервис и разбил три чужие машины

Фото: полиция Кузбасса.

В Промышленновском округе 46-летний водитель Mitsubishi Lancer устроил настоящий погром на территории местного автокомплекса. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги, снес ограждение и едва не сбил механиков, ремонтировавших машины. Остановиться лихачу помогли три припаркованных автомобиля клиентов - после столкновения иномарка перевернулась и врезалась в гору запчастей. К счастью, люди не пострадали.

Прибывшие инспекторы ДПС выяснили, что водитель был сильно пьян: алкотестер показал превышение нормы более чем в четыре раза. Теперь нарушителю грозят штрафы почти на 50 тысяч рублей и лишение прав на два года, а владельцы разбитых машин готовят иски в суд.

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