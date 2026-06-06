Кузбасские стрелки завоевали медали на всероссийских и окружных соревнованиях. Фото: минспорта Кузбасса.

Кузбасские стрелки завоевали множество медалей на всероссийских и окружных соревнованиях. Они успешно выступили на трех крупных турнирах в мае: в Красноярске, Екатеринбурге и Барнауле. Об этом сообщает минспорт Кузбасса.

Одним из первых успехов стало золото Кубка России, который прошел в Красноярске 4 мая. Лия Талипова из кемеровского клуба «Ратник» выиграла в дисциплине «пневматическое оружие». Третье место заняла Мария Килина.

С 15 по 17 мая в Екатеринбурге прошел «Кубок Архангела Михаила». Сергей Тубольцев из Кемерова завоевал золото в дисциплине «пистолет классический». Виктория Алексеева заняла второе место среди женщин в «серийном пистолете». Бронзу в «стандартном пистолете» получил Николай Голубев из Новокузнецка.

На чемпионате Сибирского федерального округа в Барнауле с 29 по 31 мая кузбасские спортсмены также показали отличные результаты. Николай Голубев, Сергей Тубольцев и Виктория Алексеева стали чемпионами Сибири по своим классам оружия. Александр Авдеев из Кемерова завоевал серебро в стандартном классе среди мужчин.

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