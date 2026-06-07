Кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

За прошедшую неделю 32 жителя Кузбасса стали жертвами дистанционных мошенников, пополнив счета аферистов в общей сложности на 23 миллиона 959 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Самая крупная потеря одного человека составила четыре миллиона 950 тысяч рублей.

Схемы обмана остаются классическими: 16 человек лишились сбережений из-за незаконных списаний и оформления навязанных кредитов, 14 доверились звонкам лжесотрудников, а двое решили быстро заработать на фиктивных «инвестициях».

Прокуратура Кузбасса в очередной раз призывает жителей региона к бдительности и просит не совершать никаких финансовых операций под диктовку незнакомцев.

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