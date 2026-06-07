Четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе

Фото: полиция Кузбасса.

Вечером 6 июня на автодороге Гурьевск - Малая Салаирка - Горскино - Урск произошла автокатастрофа, унесшая жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службах полиции, следкома и прокуратуры Кузбасса.

Около 19.40 автомобиль Nissan AD на высокой скорости съехал на левую обочину, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщили в полиции Кузбасса, за рулем иномарки находился 39-летний местный житель, который вообще не имел водительских прав. Сам виновник аварии и трое его пассажиров - 10-летний мальчик, а также пенсионеры 62 и 67 лет - получили несовместимые с жизнью травмы и скончались еще до приезда скорой помощи. Единственной выжившей оказалась 37-летняя пассажирка, ее экстренно госпитализировали.

Выяснением всех деталей трагедии сейчас занимаются сразу несколько ведомств. В следственном комитете по Кузбассу сообщили, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи проводят комплекс экспертиз, включая автотехническую и дактилоскопическую.

Ситуацию на особый контроль взяли и в надзорном органе. Как уточнили в прокуратуре области, ведомство организовало собственную проверку. Специалисты выяснят, как соблюдались правила безопасности на этом участке дороги и правила перевозки пассажиров, особенно детей. Кроме того, прокуратура будет контролировать ход расследования уголовного дела.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.