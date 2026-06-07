Смертельный датчик: в Кузбассе пожилая женщина и подросток погибли в бане

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Гурьевске 6 июня произошел несчастный случай, унесший жизни пожилой женщины и ее внука. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Трое детей приехали к бабушке в гости. Поздно вечером старший из ребят зашел в баню и случайно коснулся провода датчика температуры, который находился под напряжением. На крик о помощи прибежали младший брат и бабушка. Пенсионерка бросилась спасать внука, но в итоге оба получили смертельный разряд тока и скончались на месте.

Гурьевская межрайонная прокуратура уже начала проверку, чтобы оценить соблюдение правил безопасности в быту. Параллельно следственные органы возбудили уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле надзорного ведомства.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.