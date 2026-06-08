Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 2:59

Кемеровчане собрали рекордные 10 тонн старых вещей для нужд СВО

Жители Кемерова передали на переработку 10 тонн одежды и сумок
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

Фото: администрация Кемерова.

Десятая экологическая акция «Охота на шкаф» в Кемерове завершилась триумфом: горожане собрали почти 10 тонн старых вещей. Об этом сообщили в администрации города.

С апреля жители города, школы и детские сады приносили ненужную одежду, зонты и сумки, чтобы подарить им вторую жизнь. Весь собранный текстиль отправят на производство регенерированного волокна. Из него изготовят не только мягкие игрушки, но и необходимые бойцам в зоне СВО матрасы и фуфайки.

Самыми активными участниками стали ученики школ №50, 39, 85, 96 и воспитанники нескольких детских садов.

Таким образом, кемеровчане не только очистили свои дома, но и помогли производству важных для фронта вещей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане, а еще четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе.