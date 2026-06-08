Кемеровчане собрали рекордные 10 тонн старых вещей для нужд СВО

Фото: администрация Кемерова.

Десятая экологическая акция «Охота на шкаф» в Кемерове завершилась триумфом: горожане собрали почти 10 тонн старых вещей. Об этом сообщили в администрации города.

С апреля жители города, школы и детские сады приносили ненужную одежду, зонты и сумки, чтобы подарить им вторую жизнь. Весь собранный текстиль отправят на производство регенерированного волокна. Из него изготовят не только мягкие игрушки, но и необходимые бойцам в зоне СВО матрасы и фуфайки.

Самыми активными участниками стали ученики школ №50, 39, 85, 96 и воспитанники нескольких детских садов.

Таким образом, кемеровчане не только очистили свои дома, но и помогли производству важных для фронта вещей.

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