Управляющие компании Кузбасса получили штрафы на 600 тысяч рублей за неделю

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госжилинспекция Кузбасса подвела итоги работы в начале июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за несколько дней инспекторы обследовали 419 многоквартирных домов по всей области. Проверки выявили 69 нарушений в содержании жилья, по которым специалисты составили 21 административный протокол и выписали почти сотню предписаний. Общая сумма штрафов для управляющих компаний превысила 600 тысяч рублей.

Также ведомство строго следит за лицензированием: за неделю пять компаний получили отказ в регистрации документов.

Всего же с начала года в регионе зафиксировано уже более 1 880 нарушений в работе коммунальных организаций.

Ранее мы писали, что в Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане, а еще четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе.