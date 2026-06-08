Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 4:04

В Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

За одну неделю клещи покусали 1,6 тысячи жителей региона
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей в больницы Кузбасса обратились уже 9 107 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Только за неделю с 20 по 26 мая специалисты зафиксировали 1 604 случая присасывания.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вся Кемеровская область остается зоной риска по клещевому энцефалиту - опасные насекомые проявляют активность во всех городах и районах региона без исключения. Специалисты ведут ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации и призывают жителей быть предельно внимательными во время отдыха на природе.

Ранее мы писали, что в Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане, а еще четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе.