В Новокузнецке врачи спасли девочку от клинической смерти

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

В Новокузнецке врачи совершили настоящее чудо - спасли 15-летнюю девочку. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Мама нашла дочь без сознания и тут же вызвала скорую. Прибывшая на место бригада станции имени Ю.М. Янкина - врач Леонид Карбач, фельдшер Елена Глущенко и медсестра Ольга Миллер - констатировала клиническую смерть. Медики немедленно начали реанимацию и спустя четыре минуты после дефибрилляции смогли запустить сердце ребенка.

Пациентку доставили в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, где выяснилось, что причиной остановки стал редкий синдром нарушения работы сердца.

Девочке успешно вживили специальный кардиостимулятор-дефибриллятор и назначили лечение. Сейчас она уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

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