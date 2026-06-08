В Кемерове на проспекте Шахтеров сегодня на три часа отключат светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня, 8 июня, кемеровским водителям стоит быть внимательнее при проезде Рудничного района. Об этом предупредили в администрации города.

С 13.00 до 16.00 на перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Юрия Смирнова будет отключен светофор. Перерыв в работе связан с плановым ремонтом на сетях.

На время отключения перекресток станет нерегулируемым, поэтому автомобилистам необходимо строго соблюдать правила приоритета и следить за дорожными знаками.

Ранее мы писали, что в Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане, а еще четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе.