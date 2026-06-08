Шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В южной агломерации Кузбасса заработали сразу шесть новых медицинских учреждений. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

ФАПы и амбулатории открылись в селах Ильинка, Сосновка, Березово, Красная Орловка, Красулино и в поселке Металлургов.

По словам главы региона, качественную медицинскую помощь здесь теперь смогут получать более 16,5 тысячи жителей отдаленных территорий. Все новые пункты полностью укомплектованы кадрами.

Например, молодой стоматолог Екатерина Анисимова приехала работать в Ильинку по программе «Земский доктор», а в Красулино по той же программе устроилась фельдшер Наталья Саулиди.

Объекты первичного звена здравоохранения построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке партии «Единая Россия».

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