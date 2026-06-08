В Кузбассе стартовала четырехдневная рабочая неделя

Фото: архив "КП". Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для жителей Кузбасса началась короткая рабочая неделя.

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается в пятницу, 12 июня.

Рабочими днями для тех, кто трудится по стандартному пятидневному графику, станут только понедельник, вторник, среда и четверг. При этом в предпраздничный четверг, 11 июня, рабочий день по закону будет сокращен на один час.

Праздник подарит кузбассовцам длинные трехдневные выходные - они продлятся с пятницы по воскресенье включительно.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.