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НовостиОбщество8 июня 2026 5:16

В Кузбассе стартовала четырехдневная рабочая неделя

Жителей Кузбасса ждет короткая рабочая неделя в честь Дня России
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для жителей Кузбасса началась короткая рабочая неделя.

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается в пятницу, 12 июня.

Рабочими днями для тех, кто трудится по стандартному пятидневному графику, станут только понедельник, вторник, среда и четверг. При этом в предпраздничный четверг, 11 июня, рабочий день по закону будет сокращен на один час.

Праздник подарит кузбассовцам длинные трехдневные выходные - они продлятся с пятницы по воскресенье включительно.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.