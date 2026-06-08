В Кузбассе стартовала четырехдневная рабочая неделя

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Для жителей Кузбасса началась короткая рабочая неделя.
Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается в пятницу, 12 июня.
Рабочими днями для тех, кто трудится по стандартному пятидневному графику, станут только понедельник, вторник, среда и четверг. При этом в предпраздничный четверг, 11 июня, рабочий день по закону будет сокращен на один час.
Праздник подарит кузбассовцам длинные трехдневные выходные - они продлятся с пятницы по воскресенье включительно.
Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.