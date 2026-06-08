В Кемерове на два дня перекроют Леснополянское шоссе из-за велогонки

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове 10 и 11 июня временно изменится схема движения транспорта на Леснополянском шоссе. Об этом сообщили в администрации города.

Проезд будут закрывать с 09.00 до 15.00 из-за проведения первенства города по велосипедному спорту. Ограничения затронут участок трассы от виадука на Журавлевы горы до виадука на улице Терешковой.

На время соревнований изменится и маршрут общественного транспорта. Автобусы №170э, 171э, 172э и 173э в направлении жилого района «Лесная поляна» продолжат ездить без изменений. При движении в обратную сторону - из Лесной Поляны в город - автобусы направят через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

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