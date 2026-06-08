Кузбассовцев предупредили об изменениях в графике транспорта на длинные выходные

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе из-за июньских праздников временно изменится график движения пригородных и междугородных автобусов. Об этом предупредили в минтрансе Кузбасса.

Чтобы всем хватило мест, транспорт будет ходить по особому расписанию: 11 июня рейсы выполнят по графику пятницы, 12 июня - по субботнему расписанию, а 13 июня - по графику вторника. В воскресенье, 14 июня, и понедельник, 15 июня, автобусы будут курсировать по расписанию выходного и первого рабочего дня соответственно.

Транспортники советуют пассажирам не откладывать поездку на последний момент и покупать билеты заранее, чтобы избежать очередей и нехватки мест в праздничные дни.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.