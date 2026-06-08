Возле кемеровской школы №49 уложат новый пешеходный тротуар

Фото: администрация Кемерова.

В Ленинском районе Кемерова стартовал ремонт пешеходного тротуара, ведущего к школе №49. Об этом сообщили в администрации города.

Рабочие обновят участок от улицы Волгоградской, 28а до улицы Ворошилова.

Подрядчик уже провел разметку территории, выполнил земляные работы и частично отсыпал основание щебнем, на очереди - установка поребриков.

За преображение этой пешеходной зоны кемеровчане активно голосовали в прошлом году. Ремонт ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В мэрии напомнили, что сейчас горожане могут выбрать объекты для благоустройства уже на 2027 год - голосование продлится до 12 июня на платформе gorodsreda.gosuslugi.ru.

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