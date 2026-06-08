Опасная езда: в Кузбассе поймали мотоциклиста без мотошлема и прав

В Гурьевском округе остановили мотоциклиста без прав и мотошлема. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Гурьевском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мотоцикла, который был без мотошлема и прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время патруля инспекторы заметили мотоциклиста без мотошлема. Мужчину привлекли к административной ответственности за управление мотоциклом без прав, без мотошлема и без регистрации.

Госавтоинспекция напоминает: управлять мопедом можно с 16 лет с правами категории «М». Мотоциклом - с 18 лет с категорией «А» или с 16 лет, но если объем двигателя не больше 125 куб. см и есть категория «А1». Кроссовые мотоциклы и питбайки - это спортивный инвентарь, который нельзя использовать на дорогах общего пользования. Они предназначены только для закрытых трасс.

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