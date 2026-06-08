В Кузбассе работница похитила 800 тысяч рублей из кассы предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Киселевска. Ее обвиняют в преступлении по статье «Присвоение или растрата». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию от представителей коммерческой организации, занимающейся приемкой и хранением лома черного и цветного металла, поступило заявление о хищении. Его обнаружили сотрудники службы безопасности во время плановой проверки.

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина работала весовщиком-кассиром и имела свободный доступ к деньгам, выплачиваемым за сдачу лома. Она вносила недостоверные сведения в документы, завышая вес принятого металла и суммы выплат. В результате в 52 актах приемки были внесены ложные данные. Таким образом, женщина присвоила 800 000 рублей.

Ущерб был полностью возмещен. Дело передано в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

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