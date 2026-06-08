Кемерово присоединился к большой книжной экспедиции

Кемерово стал участником большой книжной экспедиции.

31 мая стартовала «Книжная экспедиция» - совместный проект ТВ-3 и Книжного приюта Иркутска. Телеканал ТВ-3 в честь своего 32-летия организовал благотворительную акцию, и теперь вместе с приютом дарит книжный праздник соседним регионам. Кемерово стал одним из участников, получив 400 книг.

Основатель Книжного приюта, блогер и общественный деятель Евгений Гинтов отправился в 15-дневную экспедицию, чтобы подарить 4000 книг школам, больницам, санаториям, реабилитационным центрам и сельским библиотекам. Маршрут пролегает через крупные города - Иркутск, Ангарск, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул, а также через небольшие поселки.

Евгений Гинтов отметил, что кемеровчане тепло встретили участников экспедиции. 400 книг передали в «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц». Больше всего востребованы детективы и детская литература.

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