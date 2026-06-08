В Новокузнецке осудили мужчину за незаконный оборот оружия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кузнецкий районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу против 45-летнего жителя. Его признали виновным в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Суд установил, что в начале 2025 года мужчина в гараже в Кузнецком районе Новокузнецка укоротил ствол и приклад охотничьего ружья «ИЖ-17» под патрон 16-го калибра с помощью ножовки. Затем он принес обрез домой и спрятал под матрасом, где хранил до изъятия полицией.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Оружие передали в Росгвардию.

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