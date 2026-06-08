Житель Новокузнецка осужден за истязание 10‑летней племянницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

41-летний житель Новокузнецка признан виновным в истязании малолетней. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

Следствие и суд выяснили, что с сентября 2024 года по февраль 2025 года мужчина систематически избивал ремнем свою 10-летнюю племянницу, находившуюся под его опекой. Причиной жестокого обращения стали его личные неприязненные отношения, вызванные плохими, по его мнению, поведением и успеваемостью в школе. Мужчина использовал насилие как недозволительный метод воспитания. О произошедшем девочка рассказала учительнице в школе. Сейчас девочка передана под опеку в другую семью.

Вину осужденного доказали показания потерпевшей, свидетелей, заключения судебных экспертиз и другие материалы дела. В судебном заседании осужденный признал вину.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Суд по иску прокурора обязал осужденного выплатить ребенку 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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