В Кемерове задержали женщину, которая похитила деньги со счета умершей сестры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские задержали женщину, которая украла деньги с банковского счета своей умершей сестры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратился представитель финансовой организации. Он рассказал, что с кредитной карты умершей женщины похищены 130 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели расследование и задержали 70-летнюю женщину. Полицейские установили, что подозреваемая ухаживала за родной сестрой в больнице. Когда женщина пришла навестить родственницу, ей сообщили о ее смерти. Врачи передали личные вещи сестры, среди которых были банковские карты. Женщина отправилась в банк и, зная пароль от карты, сняла деньги. Похищенные средства она потратила.

Автоматизированная банковская система зафиксировала движение средств на счетах умершей. Сотрудники банка проанализировали данные и сообщили о происшествии в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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